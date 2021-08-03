Генпрокуратура и МВД — о смерти наркоторговца, задержанного в Сиязане

2 августа в результате оперативных мероприятий, проведенных сотрудниками Сиязанского районного отдела полиции на основании поступившей информации, и в ходе обысков в доме жителя района Турала Исмаилова (1990 г.р.), подозреваемого в продаже наркотических средств, было обнаружено и изъято 8 упаковок психотропного вещества- метамфетамина.

В совместном сообщении Генпрокуратуры и Министерства внутренних дел отмечается, что Турал Исмайлов был задержан в качестве подозреваемого и доставлен в камеру предварительного заключения Сиязанского районного отдела полиции. В тот же день около 22:00 его состояние резко ухудшилось, сотрудники полиции немедленно доставили его в Сиязаньский Региональный Центр диагностики и лечения, но, несмотря на усилия врачей, спасти жизнь Турала Исмаилова не удалось.

В настоящее время по факту в прокуратуре Сиязанского района проводится расследование.

Были получены объяснительные лиц, содержащихся с Т.Исмаиловым в одной и соседних камерах, и дежурных сотрудников полиции, назначена судебно-медицинская экспертиза, проведен осмотр места происшествия и тела, проведены другие необходимые процессуальные действия.

В ходе предварительного внешнего осмотра, проведенного экспертом, каких-либо повреждений на теле обнаружено не было.