В Баку строится 8 новых школьных зданий

3 августа, 11:08

В 7 общеобразовательных учреждениях, находящихся в подчинении Управления образования города Баку, ведутся строительные и капитальные ремонтные работы.

Как сообщили в Управлении, также строятся 8 новых школ. В 5 из них уже завершены строительные работы.

В настоящее время полным ходом идет реконструкция здания средней школы № 205, капитальный ремонт старых корпусов средних школ № 71 и 307 и строительство нового корпуса, капитальный ремонт и реставрационно-восстановительные работы средней школы № 320.

Кроме того, начаты работы по сносу старого корпуса средней школы № 87 и аварийного корпуса средних школ № 35 и 263.

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Парламент лишил Салимова депутатской неприкосновенности

3 августа, 12:42

Милли Меджлис принял решение о лишении депутатской неприкосновенности депутата Салимова Эльданиза Адил оглу.

В Генеральной прокуратуре был изучен поступивший из Министерства внутренних дел материал о том, что 29 июля около 01 часа депутат Милли Меджлиса Эльданиз Салимов в ресторане “Старый Двор” в городе Хачмаз применил насилие в отношении исполняющего служебные обязанности сотрудника полиции.

По собранному материалу возбуждено уголовное дело по статье 309.2 (превышение должностных полномочий) Уголовного кодекса Азербайджана, проведение расследования поручено следственному управлению Генеральной прокуратуры. В настоящее время по делу проводятся интенсивные следственные действия.