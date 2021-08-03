В Баку строится 8 новых школьных зданий

В 7 общеобразовательных учреждениях, находящихся в подчинении Управления образования города Баку, ведутся строительные и капитальные ремонтные работы.

Как сообщили в Управлении, также строятся 8 новых школ. В 5 из них уже завершены строительные работы.

В настоящее время полным ходом идет реконструкция здания средней школы № 205, капитальный ремонт старых корпусов средних школ № 71 и 307 и строительство нового корпуса, капитальный ремонт и реставрационно-восстановительные работы средней школы № 320.

Кроме того, начаты работы по сносу старого корпуса средней школы № 87 и аварийного корпуса средних школ № 35 и 263.