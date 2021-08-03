В бакинском метро на линию запустили новые поезда

3 августа, 10:34

С сегодняшнего дня ЗАО «Бакинский метрополитен» запускает на линию 4 новых поезда, сказал глава пресс-службы ведомства Бахтияр Мамедов.

По его словам, поезда будут следовать по линии «Ази Асланов» — «Дарнагюль».

Бакметрополитен закупил новые поезда у России в прошлом месяце. Количество новых поездов в метропарке достигло 19.

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Парламент лишил Салимова депутатской неприкосновенности

3 августа, 12:42

Милли Меджлис принял решение о лишении депутатской неприкосновенности депутата Салимова Эльданиза Адил оглу.

В Генеральной прокуратуре был изучен поступивший из Министерства внутренних дел материал о том, что 29 июля около 01 часа депутат Милли Меджлиса Эльданиз Салимов в ресторане “Старый Двор” в городе Хачмаз применил насилие в отношении исполняющего служебные обязанности сотрудника полиции.

По собранному материалу возбуждено уголовное дело по статье 309.2 (превышение должностных полномочий) Уголовного кодекса Азербайджана, проведение расследования поручено следственному управлению Генеральной прокуратуры. В настоящее время по делу проводятся интенсивные следственные действия.