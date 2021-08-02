Юсуф Ахлатчы: Азербайджанские братья вместе с нами

3 августа, 00:02

«Мы из города Чорум выражаем нашу любовь и уважение нашим азербайджанским братьям, которых мы называем «Одна нация, два государства», за то, что они не оставили нас одних в этой сложной ситуации».

Эти слова сказал глава правящей партии в Чоруме Юсуф Ахлатчы в заявлении журналистам.

Как сказал наш глава государства «Мы братья». Когда говорят, что Азербайджан находится в сложной ситуации, когда наши братья попадают в беду, мы готовы. Сегодня мы увидели, что наши азербайджанские братья вместе с нами, когда мы здесь в сложной ситуации. Да не разрушит Бог нашего единства. Мы благодарим Азербайджан! »- сказал Ю.Ахлатчы (цитата по Report).

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В Польше сожгли пункт вакцинации

3 августа, 01:00

Неизвестные в ночь на понедельник подожгли пункт вакцинации и эпидемиологическую станцию в польском городе Замосць, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на польское издание «Речь Посполита».

На месте работает оперативно-следственная группа, полиция пока не сообщает никаких деталей.

Между тем, газета напоминает, что это не первое нападение на пункты вакцинации в Польше. Так в городе Гдыня в выходные противники вакцинации атаковали автобус, в котором делали прививки — произошла словесная перепалка, но все равно потребовалось вмешательство полиции.

Ранее потасовка произошла перед пунктом вакцинации в городе Гродзиск-Мазовецкий, где противники вакцинации пытались мешать людям, которые желали сделать прививку, и угрожали работникам пункта. Нападавших задержали.

Комментируя эти случаи, глава правительства Польши Матеуш Моравецкий заявил, что власти будут проявлять «нулевую терпимость» к тем, кто ведет себя «по-бандитски».