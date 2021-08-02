С января по июль 2021 года российские миллиардеры увеличили свое состояние в совокупности на 39,4 миллиарда долларов, сообщает РИА Новости со ссылкой на рейтинг Bloomberg Billionaires Index.

Лидером по приросту капитала стал основной владелец «Северстали» Алексей Мордашов. Упомянутый предприниматель заработал 6,14 миллиарда долларов, так он увеличил свое состояние до 29,2 миллиарда долларов.

Вторым по уровню достатка стал совладелец НОВАТЭКа Леонид Михельсон, его состояние увеличилось на 5,8 миллиарда долларов. Третью строчку списка занимает основной бенефициар НЛМК Владимир Лисин, который стал богаче на 5,5 миллиарда долларов.

Между тем один из основных владельцев «Норникеля» Владимир Потанин, который находится на первом месте рейтинга Bloomberg среди российских миллиардеров, увеличил прибыль на 3,36 миллиарда долларов — до 33,4 миллиарда. Совладелец ЛУКОЙЛа Вагит Алекперов с начала года стал богаче на 4,01 миллиарда долларов, его капиталы выросли до 21,3 миллиарда.