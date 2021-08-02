Вагит Алекперов с начала года стал богаче на 4,01 миллиарда долларов

2 августа, 23:02

С января по июль 2021 года российские миллиардеры увеличили свое состояние в совокупности на 39,4 миллиарда долларов, сообщает РИА Новости со ссылкой на рейтинг Bloomberg Billionaires Index.

Лидером по приросту капитала стал основной владелец «Северстали» Алексей Мордашов. Упомянутый предприниматель заработал 6,14 миллиарда долларов, так он увеличил свое состояние до 29,2 миллиарда долларов.

Вторым по уровню достатка стал совладелец НОВАТЭКа Леонид Михельсон, его состояние увеличилось на 5,8 миллиарда долларов. Третью строчку списка занимает основной бенефициар НЛМК Владимир Лисин, который стал богаче на 5,5 миллиарда долларов.

Между тем один из основных владельцев «Норникеля» Владимир Потанин, который находится на первом месте рейтинга Bloomberg среди российских миллиардеров, увеличил прибыль на 3,36 миллиарда долларов — до 33,4 миллиарда. Совладелец ЛУКОЙЛа Вагит Алекперов с начала года стал богаче на 4,01 миллиарда долларов, его капиталы выросли до 21,3 миллиарда.

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Юсуф Ахлатчы: Азербайджанские братья вместе с нами

3 августа, 00:02

«Мы из города Чорум выражаем нашу любовь и уважение нашим азербайджанским братьям, которых мы называем «Одна нация, два государства», за то, что они не оставили нас одних в этой сложной ситуации».

Эти слова сказал глава правящей партии в Чоруме Юсуф Ахлатчы в заявлении журналистам.

Как сказал наш глава государства «Мы братья». Когда говорят, что Азербайджан находится в сложной ситуации, когда наши братья попадают в беду, мы готовы. Сегодня мы увидели, что наши азербайджанские братья вместе с нами, когда мы здесь в сложной ситуации. Да не разрушит Бог нашего единства. Мы благодарим Азербайджан! »- сказал Ю.Ахлатчы (цитата по Report).