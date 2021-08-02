В Азербайджане сотни должников стали фигурантами уголовных дел

2 августа, 20:10

Осуществлены серьезные меры по предотвращению уклонения от исполнения судебных решений.

Об этом в своем докладе сообщил начальник Главного управления исполнения Министерства юстиции Ильгар Джафаров.

По его словам, которые приводит «Репорт», в 2021 году к административной ответственности привлечено 2800 человек, допустивших подобные случаи, в отношении 244 должников возбуждено уголовное дело. 1562 должника, уклоняющихся от исполнения, были временно ограничены в праве выезда из страны, а с исполнивших решение суда 1245 человек сняты ранее наложенные ограничения.

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В рейтинге ФИДЕ Азербайджан опередил Армению

2 августа, 20:52

Азербайджан опередил Армению в обновленном рейтинге Международной федерации шахмат (ФИДЕ), сообщает Sputnik Азербайджан.

В новом августовском рейтинге ФИДЕ в списке шахматных держав Азербайджан поднялся с седьмого на шестое место, сместив с этой позиции Армению. В активе Азербайджана сейчас 2657 пунктов (средний рейтинг десяти ведущих шахматистов страны), в то время как у Армении этот показатель составляет 2654 пункта.