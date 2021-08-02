В Азербайджане сотни должников стали фигурантами уголовных дел

Осуществлены серьезные меры по предотвращению уклонения от исполнения судебных решений.

Об этом в своем докладе сообщил начальник Главного управления исполнения Министерства юстиции Ильгар Джафаров.

По его словам, которые приводит «Репорт», в 2021 году к административной ответственности привлечено 2800 человек, допустивших подобные случаи, в отношении 244 должников возбуждено уголовное дело. 1562 должника, уклоняющихся от исполнения, были временно ограничены в праве выезда из страны, а с исполнивших решение суда 1245 человек сняты ранее наложенные ограничения.