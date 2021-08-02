Мирзоев рассказал о самоотверженной борьбе азербайджанских пожарных в Турции

«Уже третий день наши пожарные продолжают борьбу с лесными пожарами в Турции».

Об этом заявил заместитель министра по чрезвычайным ситуациям Этибар Мирзоев, находящийся с визитом в братской стране в связи с пожарами.

Замминистра поблагодарил представителей СМИ за освещение деятельности пожарных из Азербайджана: «Вы, представители СМИ, приехали сюда вместе с нашими пожарными на первом этапе, и мы действительно гордимся вами. Потому что вы освещаете наш труд. Кроме того, отмечу, что в настоящее время в направлении Анкары движутся 54 единицы пожарной техники и около 250 единиц живой силы, отправленных из Азербайджана на втором этапе. Мы запланировали, что они доберутся до места происшествия завтра примерно в 12:00-02:00. После этого наша сила увеличится, и мы сможем бороться с пожарами еще эффективнее. Все с нетерпением ждут новостей о том, что пожары потушены. Сотрудники Министерства по чрезвычайным ситуациям Азербайджана прилагают все усилия, чтобы предотвратить, локализовать и потушить пожар, и это им удастся» (цитата по АПА).

Э.Мирзоев сказал о дружественных и братских связях между Азербайджаном и Турцией:

«В течение 44-дневной войны турецкий народ поддерживал нас, мы видели моральную поддержку. Сегодня же мы находимся бок о бок не только с пожарными, но и представителями прессы, всем турецким народом, государством».

Замминистра добавил, после прибытия в Турцию дополнительные силы из Азербайджана будут находиться в «Кризисном центре» для уточнения поставленных задач и шагов, которые необходимо предпринять для тушения новых очагов пожара:

«Здесь работа будет координироваться совместно с представителями соответствующего министерства. Каждый день мы будем обсуждать проделанную и предстоящую работу. Как только приступят к работе дополнительные силы, вы увидите, что мы будем работать еще сильнее. Согласно предоставленной мне информации, пожары происходят в основном в районе Мерсина. Мы продолжим деятельность в любом выделенном нам регионе».