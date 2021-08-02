МВД отреагировало на поведение Салимова

2 августа, 19:00

Министерство внутренних дел (МВД) выразило позицию относительно неподобающего поведения депутата Милли Меджлиса Эльданиза Салимова.

Как сообщил начальник отдела по связям со СМИ и общественностью пресс-службы министерства, майор полиции Эльшад Гаджиев, факт нарушения правил особого карантинного режима депутатом Э.Салимовым, который вступил в конфликт с сотрудниками полиции, был воспринят в обществе неоднозначно.

Он напомнил, что, руководствуясь требованиями законодательства, соответствующими указами главы государства, решениями Кабинета министров, Министерство внутренних дел с марта прошлого года осуществляет контроль за исполнением требований особого карантинного режима и требует, чтобы все, независимо от положения в обществе и занимаемой должности, соблюдали установленные ограничения:

«В этом вопросе нет исключений. Сделанное депутату замечание полностью соответствует требованиям законодательства. Министерство также проводит расследование и принимает необходимые меры в отношении сотрудников, не выполняющих на должном уровне служебные обязанности в сфере контроля за особым карантинным режимом».

Представитель МВД добавил, что в связи с инцидентом в соответствии с требованиями законодательства в Генеральной прокуратуре проводится следствие, по результатам которого будет принято соответствующее решение.

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Эксперты VMedia разоблачают мегафейки армянской пропаганды: видео

2 августа, 20:37

Youtube-канал VMedia начинает проект по разоблачению мегафейков армянской пропаганды и исторической науки под названием «Пари на миллиард долларов». Авторы проекта готовы дать миллиард долларов каждому, кто сможет опровергнуть приводимые ими факты.

Факты против фейков!

По мнению создателей проекта, столь значительная сумма в миллиард долларов призвана подчеркнуть масштабность разоблачаемых фейков, которые являются краеугольными камнями официальной армянской историографии и пропаганды. Именно эти мегафейки и строящаяся на них политика армянского государства являются причиной того, что на Южном Кавказе уже более века ведутся кровопролитные войны и регион никак не может перейти к мирному сосуществованию.

Канал VMedia уверен, что запрос на такой проект существует, прежде всего, в самом армянском обществе, и поэтому он презентуется «В рамках информационно-просветительской поддержки армянской общественности».

Первый фильм выходит под названием «Почему уже более века на Южном Кавказе ведутся войны?»