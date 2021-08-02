МВД отреагировало на поведение Салимова

Министерство внутренних дел (МВД) выразило позицию относительно неподобающего поведения депутата Милли Меджлиса Эльданиза Салимова.

Как сообщил начальник отдела по связям со СМИ и общественностью пресс-службы министерства, майор полиции Эльшад Гаджиев, факт нарушения правил особого карантинного режима депутатом Э.Салимовым, который вступил в конфликт с сотрудниками полиции, был воспринят в обществе неоднозначно.

Он напомнил, что, руководствуясь требованиями законодательства, соответствующими указами главы государства, решениями Кабинета министров, Министерство внутренних дел с марта прошлого года осуществляет контроль за исполнением требований особого карантинного режима и требует, чтобы все, независимо от положения в обществе и занимаемой должности, соблюдали установленные ограничения:

«В этом вопросе нет исключений. Сделанное депутату замечание полностью соответствует требованиям законодательства. Министерство также проводит расследование и принимает необходимые меры в отношении сотрудников, не выполняющих на должном уровне служебные обязанности в сфере контроля за особым карантинным режимом».

Представитель МВД добавил, что в связи с инцидентом в соответствии с требованиями законодательства в Генеральной прокуратуре проводится следствие, по результатам которого будет принято соответствующее решение.