МВД: Арестован подозреваемый в изнасиловании несовершеннолетней в Барде

В МВД прокомментировали сообщения об изнасиловании подростка в Барде.

Как сообщили АПА в пресс-службе МВД, информация, распространяемая в социальных сетях о том, что полиция не расследует дело об изнасиловании несовершеннолетней девочки, не соответствует действительности:

В информации МВД сообщается, что 16 июня житель села Джумалар обратился в полицию с заявлением о том, что односельчанин изнасиловал его дочь Х.Б. (2006 г.р.) .На основании заявления было проведено расследование, назначена экспертиза и возбуждено уголовное дело по статье 152.1 (Вступление в половую связь или совершение других действий сексуального характера с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста). Задержан житель Барды Й.Б., в его отношении была избрана мера пресечения в виде ареста сроком на 3 месяца. В настоящее время ведется следствие по делу.

Отметим, в соцсетях распространилась информация о том, что несовершеннолетняя девочка была изнасилована соседом. В публикациях утверждается, что отец девочки обратился в полицию, но расследование по вопросу не проводилось.