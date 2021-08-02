МВД: Арестован подозреваемый в изнасиловании несовершеннолетней в Барде

2 августа, 16:14

В МВД прокомментировали сообщения об изнасиловании подростка в Барде.

Как сообщили АПА в пресс-службе МВД, информация, распространяемая в социальных сетях о том, что полиция не расследует дело об изнасиловании несовершеннолетней девочки, не соответствует действительности:

В информации МВД сообщается, что 16 июня житель села Джумалар обратился в полицию с заявлением о том, что односельчанин изнасиловал его дочь Х.Б. (2006 г.р.) .На основании заявления было проведено расследование, назначена экспертиза и возбуждено уголовное дело по статье 152.1 (Вступление в половую связь или совершение других действий сексуального характера с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста). Задержан житель Барды Й.Б., в его отношении была избрана мера пресечения в виде ареста сроком на 3 месяца. В настоящее время ведется следствие по делу.

Отметим, в соцсетях распространилась информация о том, что несовершеннолетняя девочка была изнасилована соседом. В публикациях утверждается, что отец девочки обратился в полицию, но расследование по вопросу не проводилось.

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В Ярдымлы горит лес

2 августа, 17:08

1 августа в Центр управления в кризисных ситуациях Министерства по чрезвычайным ситуациям поступила информация о пожаре в лесополосе близ села Хонуба Ярдымлинского района (горная местность со сложным рельефом).

Как сообщили в МЧС, к тушению пожара привлечены подразделения Государственной службы пожарной охраны, сотрудники Службы спасения особого риска и Южного регионального центра МЧС, а также сотрудники центра лесного хозяйства Министерства экологии и природных ресурсов и местные жители. В настоящее время продолжаются оперативные и неотложные мероприятия по тушению пожара.

По предварительной информации, на площади около 15 га горят сухие листья, кустарники, высохшие пни деревьев.

Будет предоставлена дополнительная информация.