В Азербайджан разрешены полеты еще из 20 стран

Кабинет министров внес изменения в постановление «О мерах по продлению особого карантинного режима и снятию некоторых ограничений».
C 5 августа 2021 года гражданам следующих стран и постоянно проживающим в этих странах гражданам других стран, а также лицам без гражданства разрешается въезд и выезд в Азербайджанскую Республику воздушным транспортом с учетом соответствующих требований:
Германия, Австрия, Бельгия, Чехия, Дания, Ирландия, Испания, Швеция, Швейцария, Канада, Люксембург, Мальта, Нидерланды, Польша, Португалия, Сербия, Сингапур, Словения, Словакия, Греция.