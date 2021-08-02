В Азербайджан разрешены полеты еще из 20 стран

2 августа, 14:32

Кабинет министров внес изменения в постановление «О мерах по продлению особого карантинного режима и снятию некоторых ограничений».

C 5 августа 2021 года гражданам следующих стран и постоянно проживающим в этих странах гражданам других стран, а также лицам без гражданства разрешается въезд и выезд в Азербайджанскую Республику воздушным транспортом с учетом соответствующих требований:

Германия, Австрия, Бельгия, Чехия,  Дания, Ирландия, Испания, Швеция, Швейцария, Канада, Люксембург, Мальта, Нидерланды, Польша, Португалия, Сербия, Сингапур, Словения, Словакия, Греция.

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В Ярдымлы горит лес

2 августа, 17:08

1 августа в Центр управления в кризисных ситуациях Министерства по чрезвычайным ситуациям поступила информация о пожаре в лесополосе близ села Хонуба Ярдымлинского района (горная местность со сложным рельефом).

Как сообщили в МЧС, к тушению пожара привлечены подразделения Государственной службы пожарной охраны, сотрудники Службы спасения особого риска и Южного регионального центра МЧС, а также сотрудники центра лесного хозяйства Министерства экологии и природных ресурсов и местные жители. В настоящее время продолжаются оперативные и неотложные мероприятия по тушению пожара.

По предварительной информации, на площади около 15 га горят сухие листья, кустарники, высохшие пни деревьев.

Будет предоставлена дополнительная информация.