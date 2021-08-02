В Азербайджан разрешены полеты еще из 20 стран

1 августа в Центр управления в кризисных ситуациях Министерства по чрезвычайным ситуациям поступила информация о пожаре в лесополосе близ села Хонуба Ярдымлинского района (горная местность со сложным рельефом).

Как сообщили в МЧС, к тушению пожара привлечены подразделения Государственной службы пожарной охраны, сотрудники Службы спасения особого риска и Южного регионального центра МЧС, а также сотрудники центра лесного хозяйства Министерства экологии и природных ресурсов и местные жители. В настоящее время продолжаются оперативные и неотложные мероприятия по тушению пожара.

По предварительной информации, на площади около 15 га горят сухие листья, кустарники, высохшие пни деревьев.

Будет предоставлена дополнительная информация.