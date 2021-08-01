Фатих Метин: Благодарим азербайджанский народ, в том числе Ильхама Алиева, за братскую помощь

2 августа, 00:55

«Мы мобилизовали все наши ресурсы для тушения пожаров. Сегодня азербайджанские и турецкие специалисты вместе самоотверженно работали над локализацией и предотвращением пламени. Мы благодарим азербайджанский народ, в том числе президента республики Ильхама Алиева, за их братскую помощь».

Об этом заявил заместитель министра сельского и лесного хозяйства Турции Фатих Метин.

Замминистра сообщил, что в Турции зарегистрировано 107 пожаров, из которых 98 взяты под контроль. Пожары продолжаются в 11 других районах: «Я надеюсь, что мы скоро предотвратим эту катастрофу и восстановим нормальную жизнь», — добавил он (цитата по Report).

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Где на Земле лучше пережить глобальную катастрофу

2 августа, 01:00

Специалисты из Великобритании перечисли страны, в которых лучше всего можно пережить глобальную катастрофу. По мнению экспертов, это — Исландия, Новая Зеландия, Великобритания, Тасмания и Ирландия. Информацию распространяет «Вокруг света» со ссылкой на The Gardian.

Исследователи полагают, что коллапс может возникнуть в результате серьезного финансового кризиса, климатической катастрофы, уничтожения природы, в результате еще более серьезной пандемии, нежели чем COVID-19, или комбинации всех перечисленных потрясений.

В качестве критериев оценки стран, готовых к апокалипсису, ученые оценивали такие показатели, как: способность выращивать продукты питания для своего населения, защищать границы от массовой миграции и поддерживать электрическую сеть, а также некоторые производственные мощности.

В результате исследования на первом месте оказались острова в регионах с умеренным климатом и низкой плотностью населения. Как отмечают эксперты, для них стало неожиданностью, что Великобритания заняла лидирующие позиции в исследовании. Эта страна имеет высокую плотность населения, не слишком быстро развивает возобновляемые источники энергии, и только 50% продуктов питания там собственного производства.

Наибольшим потенциалом в случае коллапса обладает Новая Зеландия, благодаря своей геотермальной и гидроэлектрической энергии, обильным сельскохозяйственным угодьям и низкой плотности населения.