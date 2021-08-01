Фатих Метин: Благодарим азербайджанский народ, в том числе Ильхама Алиева, за братскую помощь

«Мы мобилизовали все наши ресурсы для тушения пожаров. Сегодня азербайджанские и турецкие специалисты вместе самоотверженно работали над локализацией и предотвращением пламени. Мы благодарим азербайджанский народ, в том числе президента республики Ильхама Алиева, за их братскую помощь».

Об этом заявил заместитель министра сельского и лесного хозяйства Турции Фатих Метин.

Замминистра сообщил, что в Турции зарегистрировано 107 пожаров, из которых 98 взяты под контроль. Пожары продолжаются в 11 других районах: «Я надеюсь, что мы скоро предотвратим эту катастрофу и восстановим нормальную жизнь», — добавил он (цитата по Report).