Депутат Эльданиз Салимов извинился за избиение полицейского

«Мне известно, что говорят обо мне в социальных сетях. Я понимаю, что интерес журналиста связан с его профессиональной деятельностью. Знаю и то, что есть люди, которые проявляют человечность и чуткость и интересуются мной. Если честно, я хранил молчание не только потому, что мне нечего было сказать».

Об этом заявил депутат Милли Меджлиса Эльданиз Салимов, слова которого приводит АПА.

Депутат распространил заявление, в котором отметил, что несколько дней хранил молчание, чтобы не ставить в неловкое положение своих уважаемых коллег и тех, кто чутко относится к данному вопросу, не препятствовать расследованию и для того, чтобы его высказывания не воспринимали как давление.

«Одна из причин, по которой я молчу, заключается в осознании того, что я поступил неправильно. Прежде всего, приношу свои извинения господину президенту Ильхаму Алиеву, оказавшим мне доверие представителям ПЕА, уважаемым коллегам, избирателям и нашему народу за эту ошибку. Я не буду на этом останавливаться, но должен сказать, что было много причин, угроз и давления, которые привели к этой ошибке. Хочу верить, что следствие проведет их объективное расследование, а также даст объективную оценку моим действиям и причинам, которые к ним привели».