В Азербайджане зарегистрирован еще 671 случай ковида

1 августа, 16:47

За минувший день в Азербайджане выявлен 671 новый случай заражения коронавирусной инфекцией. По данным Оперативного штаба по борьбе с коронавирусом при Кабинете министров АР, 202 пациента клиник выписаны после завершения лечения.

За прошедший день от осложнений имеющихся заболеваний скончались четыре человека, тестирование на коронавирус которого дало положительный результат.

С конца февраля 2020 года в Азербайджане выявлено в общей сложности 344 520 случаев заражения коронавирусом, из этого числа 333 128 человек благополучно прошли лечение, 5027 пациента клиник скончались.

Лечение 6365 человек, зараженных COVID-19, продолжается в больницах особого режима.

За указанный период в стране было проведено 4 043 740 тестов на выявление коронавирусной инфекции, в том числе 9400 — за минувшие сутки.

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Наши пожарные продолжают борьбу с возгоранием в Турции: фото, видео

1 августа, 18:25

В соответствии с поручением президента Азербайджана Ильхама Алиева очередная группа противопожарных сил МЧС страны отправилась в братскую Турцию для тушения лесных пожаров и предотвращения их распространения.

Прибывшая ранее в страну первая группа пожарных, разделенная на две группы, в настоящее время потушила пламя еще в одном селе района Мармарис (Мугла), сообщает МЧС Азербайджана.