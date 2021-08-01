В Азербайджане зарегистрирован еще 671 случай ковида

За минувший день в Азербайджане выявлен 671 новый случай заражения коронавирусной инфекцией. По данным Оперативного штаба по борьбе с коронавирусом при Кабинете министров АР, 202 пациента клиник выписаны после завершения лечения.

За прошедший день от осложнений имеющихся заболеваний скончались четыре человека, тестирование на коронавирус которого дало положительный результат.

С конца февраля 2020 года в Азербайджане выявлено в общей сложности 344 520 случаев заражения коронавирусом, из этого числа 333 128 человек благополучно прошли лечение, 5027 пациента клиник скончались.

Лечение 6365 человек, зараженных COVID-19, продолжается в больницах особого режима.

За указанный период в стране было проведено 4 043 740 тестов на выявление коронавирусной инфекции, в том числе 9400 — за минувшие сутки.