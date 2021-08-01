Араз Агаларов раскрыл причину роста цен на жилье

Араз Агаларов во время интервью для популярной у россиян станции вещания «Комсомольская правда» объяснил рост цен на жилье в России. Миллиардер считает, что льготная ипотека не виновата в сложившейся на рынке ситуации.

Агаларов не согласен с тем, что сниженные ставки на ипотеку подстегнули рост цен. Бизнесмен уверен, что недвижимость могла оставаться доступной, если бы дома возводили в достаточном для покрытия спроса количестве. Еще совсем недавно, сложно было продать квадратный метр за 100 тыс. рублей, но сейчас из-за ажиотажа разлетаются квартиры за 200 тыс. рублей за квадратный метр.

В США и Китае в год возводят по квадратному метра на каждого жителя. В РФ на население в 150 млн приходится всего 80 млн квадратных метров, то есть на одного россиянина строят всего 0,5 «квадрата». Если в статистику добавить аварийные дома, то получится дефицит, за счет которого и идет рост цен.