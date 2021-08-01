Художник Никас Сафронов предложил Баку и Еревану «жить духовными отношениями»

Двум соседствующим странам надо сложить оружие и жить духовными отношениями. Только через культуру можно решить все спорные вопросы, закрыть тему вражды между Азербайджаном и Арменией, и не возвращаться к ней. Об этом заявил народный художник РФ Никас Сафронов в интервью порталу «Москва-Баку», комментируя новое напряжение, возникшее на армяно-азербайджанской границе, которое отразилось и на без того сложных взаимоотношениях двух народов.

— Почему считаете культуру самым лучшим «дипломатом» в выстраивании мирных отношений между народами Азербайджана и Армении?

— Если нет культуры — нет государства. А в Азербайджане и в Армении есть культура. Взять к примеру, две всемирно известные творческие личности: советский и азербайджанский певец Муслим Магомаев и французский шансонье армянского происхождения Шарль Азнавур. Эти талантливые люди, их творчество всегда было и будет национальным достоянием не только этих республик, но и всего мира.

Я убежден, что людям всегда проще найти взаимопонимание через культуру, показать древние связи, которые существовали сотни лет. Нужно просто продолжить эти культурные связи.

Советская власть сделала так, что все были едины. Все жили мирно, ездили друг к другу в гости. Армяне жили в Азербайджане, в Баку, занимались творчеством, работали, имели уважение. Но в 90-х годах все разрушилось, начался хаус и противостояния. Одни стали вспоминать что было 500, 300, 200 лет назад и так далее. Если все так вспоминать, то можно добраться и до Адама и Евы, спорить кто из какого ребра вышел. На самом деле это все глупости.

Сегодня надо мирным путем решать все вопросы, потому что мир маленький. Надо сделать так, чтобы люди за счет дружеских и творческих процессов решали все спорные вопросы.

— С чего начать, каким может быть первый шаг?

— Надо быть открытым, пригласить в гости, встретить, накормить, показать свою культуру, посмотреть другую культуру. Получить от этого творческие и духовные дивиденды. Мне кажется, что через культуру можно попытаться решить все спорные вопросы, закрыть тему конфликта и к ней не возвращаться. Сегодня мир другой, в нем все взаимосвязано.

И в Азербайджане, и в Армении большое историческое наследие которым восхищается весь мир. Когда люди знают, что правда в исторических добрососедских отношениях, тогда нечего делить, тогда все восстанавливается. Не нужно воевать, чтобы страдали наши дети и родители. Еще раз повторю, я убежден, что через культуру можно решить все вопросы, в том числе и добрососедские отношения которые были когда-то нарушены.

У меня есть картина 1523 год «Марфа и Мария» сестры Лазаря, где Марфа упрекает Марию за то, что она читает книжку вместо того, чтобы готовиться к приему важного гостя Иисусу Христу, который оживил брата Лазаря. На что Мария ей отвечает, что духовная пища важнее. Так и есть, и так было всегда. Это не придумано сегодня. Это испокон веков существовало и будет существовать. Любовь, добрые соседские отношения всегда ведут к миру. А когда люди замыкаются в себе, это ведет к вражде.

Посмотрите в историю, царское время. Наглядный пример. Новгород шел на Киев, Киев шел на Москву и начинался хаос. Сегодня такие отношения не должны быть, ведь мы соединены друг с другом разными узами. И культура принимала в этом всегда активное участие.

Я считаю что нужно делать выставки, конверты, найти общий знаменатель, отбросить все негативное и вернуться к позитивным процессам. Не надо ничего делить, а если и делить, то только не так, что у тебя в огороде есть колодец и ты хочешь, чтобы все ходили на поклон к тебе и просили воду. Нет, надо не делить, а делится. Колодец для всех, угощайтесь и наслаждайтесь. Тем более и азербайджанцы, и армяне восточные люди, которые по своей природе всегда были гостеприимными, открытыми, душевными.

Надо забыть обо всем плохом, что было когда-то. И почему мы должны сегодня вспоминать то, что было 300 лет назад. Надо возвращать забытые ценности на повестку, ими апеллировать и получать от этого позитивное настроение. Надо сказать своим соседям: ребята мы сложили оружие, и вы сложите оружие, давайте будем жить добрыми, соседскими, человеческими и духовными отношениями.