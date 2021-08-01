Боевое дежурство на освобожденных территориях ведется на высоком уровне

Боксер сборной Азербайджана Альфонсо Домингес (81 кг) провел очередной бой на Летних Олимпийских играх Токио-2020.

Победитель Европейских игр встретился в полуфинале с чемпионом мира и олимпийских игр кубинцем Арленом Лопесом.

После победы над Д.Рузметовым (Узбекистан) и Б.Малканом (Турция) Домингес проиграл со счетом 0:5 (28:29, 28:29, 28:29, 28:29, 28:29) и завоевал бронзовую медаль, отмечает АПА.

Эта награда стала второй в копилке сборной Азербайджана. До него 3-е место на олимпиаде в столице Японии заняла дзюдоистка Ирина Киндзерская (+78 кг).

Отметим, в составе нашей сборной в Токио поехали 44 спортсмена и 26 из них уже завершили выступление.