Турал Гянджалиев: Жириновский и такие как он не могут принять новую реальность

«Депутат российского парламента Владимир Жириновский, который всегда пытается занять повестку дня своими бредовыми заявлениями, продолжает делать нелогичные и безграмотные заявления», заявил депутат Милли Меджлиса Азербайджана, председатель Общественного объединения «Возвращение в Карабах» Турал Гянджалиев.

Т.Гянджалиев отметил, что в своем заявлении российским СМИ Жириновский озвучил неприемлемые мысли против Азербайджана и руководства нашей страны: «Как депутат от Ханкенди и житель Карабаха решительно осуждаю это бредовое заявление Жирновского. Оно еще раз показывает, что некоторые шовинистские силы внутри России все еще не могут принять новую реальность, связанную с победой, одержанной под руководством Верховного главнокомандующего ВС Азербайджана в 44-дневной войне. Действия Жириновского и таких как он направлены на подрыв дружественных отношений между Азербайджаном и Россией. Потому что эти люди не хотят установления прочного мира, стабильности и отношений между соседями в регионе».

Депутат говорит, что именно эта линия отчетливо прослеживается в интервью Жирновского:

«Еще раз хочу сказать, что мы под руководством Верховного главнокомандующего освободили наши земли от врага, стали свидетелями разгрома армянской армии. Поэтому Журиновский и такие как он, нравится им это или нет, должны принять эту реальность. Другого пути нет. Мы отвергаем взгляды таких людей, как Жириновский, осуждаем их и заявляем, что это не повредит азербайджано-российским отношениям», цитирует его слова АПА.