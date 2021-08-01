В Баку будет дождливо и тепло

1 августа, 11:43

Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается преимущественно без осадков.

Как сообщает  Национальная служба гидрометеорологии, во второй половине дня северо-западный ветер сменится южным.

Ночью температура воздуха составит 22-25 градусов тепла, днем ​​32-36. В Баку температура воздуха ночью составит 23-25, днем ​​34-36 градусов тепла.

Температура воздуха составит ночью 22-25, днем — 32-36 градусов тепла, в Баку ночью – 23-25, днем — 32-36 градусов тепла. Атмосферное давление будет ниже нормы, 758 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха составит ночью 60-70%, днем – 35-40%.

На пляжах Абшеронского района северо-западный ветер днем сменится южным. Температура морской воды составит на северных пляжах (Сумгайыт, Новханы, Пиршаги, Нардаран, Бильгя, Загульба) 24-25 градусов тепла, на южных пляжах (Туркян, Говсан, Сахиль, Шихово) — 25-26 градусов тепла.

Согласно медико-метеорологическому прогнозу, 2 августа на Абшеронском полуострове ожидаются умеренные колебания метеорологических факторов, что в основном благоприятно для метеочувствительных людей.

В районах Азербайджана местами ожидаются грозы, временами дожди, возможен град. Днем будет в основном без осадков. В отдельных местах туман. Будет дуть восточный ветер. Температура воздуха составит ночью 20-24, днем — 32-37 градусов тепла, в горах ночью 8-13, днем — 15-20 градусов тепла.

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Домингес принес Азербайджану еще одну олимпийскую медаль

1 августа, 15:07

Боксер сборной Азербайджана Альфонсо Домингес (81 кг) провел очередной бой на Летних Олимпийских играх Токио-2020.

Победитель Европейских игр встретился в полуфинале с чемпионом мира и олимпийских игр кубинцем Арленом Лопесом.

После победы над Д.Рузметовым (Узбекистан) и Б.Малканом (Турция) Домингес проиграл со счетом 0:5 (28:29, 28:29, 28:29, 28:29, 28:29) и завоевал бронзовую медаль, отмечает АПА.

Эта награда стала второй в копилке сборной Азербайджана. До него 3-е место на олимпиаде в столице Японии заняла дзюдоистка Ирина Киндзерская (+78 кг).

Отметим, в составе нашей сборной в Токио поехали 44 спортсмена и 26 из них уже завершили выступление.