В Кюрдамире оштрафованы около 30 организаторов свадеб

С 9:00 2 августа 2021 года будет активирован сайт «bakibagcayagebul.edu.az» и на первом этапе посредством этого сайта будет осуществляться электронный прием детей в дошкольные учреждения, расположенные в Низаминском районе города Баку.

Как сообщили в Исполнительной власти города Баку, все подготовительные и организационные работы проведены в Низаминском районе, который был выбран в качестве пилотного проекта Управлением дошкольных образовательных учреждений и детских домов города Баку. Сайт «bakibagcayagebul.edu.az» создан для электронного приема детей в детские сады, на нем размещены ответы на все вопросы пользователей, включая порядок регистрации, ввода данных, приема детей в учреждения.

Родители смогут получить доступ к сайту, выбрав соответствующее учреждение, и получить информацию о вакансиях в учреждении в соответствии с возрастом своих детей.

С первого дня с 09:00 до 18:00 по будням будет функционировать горячая линия «22-24» для решения проблем, с которыми сталкиваются граждане в процессе ответов на вопросы, разрешения споров, для этого создана группа электронного обслуживания.

После реализации проекта в Низаминском районе система электронного приема будет постепенно внедрена в других районах.