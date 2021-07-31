Генпрокуратура — о нанесении ножевых ран сержанту полиции

31 июля, 23:00

30 июля около 22 часов в Джабраильскую районную прокуратуру поступила информация о нанесении ножевых ранений жителю района Гурбану Гурбанову.

Как сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры республики, следствием установлены обоснованные подозрения в том, что знакомый пострадавшего Сарван Ягубов во время ссоры, возникшей между ними на почве личных отношений, попытался умышленно убить сержанта полиции Гурбана Гурбанова, нанеся ему ножевые ранения во внеслужебное время.

По данному факту прокуратурой Джабраильского района возбуждено уголовное дело по статье 29, 120.1 (покушение на умышленное убийство) Уголовного кодекса.

Сарван Ягубов задержан как подозреваемый и привлечен к следствию.

В настоящее время продолжается расследование.

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Внучка Лукашенко вышла замуж

1 августа, 00:30

Старшая внучка президента Белоруссии Александра Лукашенко Виктория вышла замуж, сообщает Telegram-канал «Пул первого».

Глава государства поздравил Викторию и ее избранника с днем свадьбы. Президент отметил, что молодожены теперь «пишут свою историю». «Пул первого» также опубликовал свадебное фото, на котором запечатлены Лукашенко, его внучка и ее супруг.

Отмечается, что свадьбу отпраздновали в кругу родных и самых близких, всего в ресторан пригласили около 70 гостей. Виктория — старшая дочь сына Лукашенко Виктора, который возглавляет Национальный олимпийский комитет Белоруссии. Всего у белорусского лидера трое сыновей и семеро внуков.