Генпрокуратура — о нанесении ножевых ран сержанту полиции

30 июля около 22 часов в Джабраильскую районную прокуратуру поступила информация о нанесении ножевых ранений жителю района Гурбану Гурбанову.

Как сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры республики, следствием установлены обоснованные подозрения в том, что знакомый пострадавшего Сарван Ягубов во время ссоры, возникшей между ними на почве личных отношений, попытался умышленно убить сержанта полиции Гурбана Гурбанова, нанеся ему ножевые ранения во внеслужебное время.

По данному факту прокуратурой Джабраильского района возбуждено уголовное дело по статье 29, 120.1 (покушение на умышленное убийство) Уголовного кодекса.

Сарван Ягубов задержан как подозреваемый и привлечен к следствию.

В настоящее время продолжается расследование.