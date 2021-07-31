Очередная группа пожарно-спасательных сил МЧС Азербайджана отправилась в Турцию

Есть такое правило: политики — тоже люди, они имеют право и на «ляп», и даже в некоторой степени на скандал. Но одно дело — извечное «человеку свойственно ошибаться». И совсем другое —скандал с политическим последствиями. Недавнее интервью Владимира Жириновского «Радио Комсомольская правда» — пример классический.

О чем бы ни шла речь, Владимир Вольфович сводил разговор к «державным мечтам» об аннексии соседних стран. Разговор об Олимпиаде в Токио — и Жириновский мечтательно закатывает глаза: «Но если бы большевики не разрушили бы СССР, мы бы сегодня претендовали бы за первое место с китайцами или с американцами». О том, что большевики СССР создали, а разрушился он изнутри, естественно, умолчал. Но вот то, что «мы должны вернуться на все территории Российской империи и Советского Союза», заявлял по поводу и без повода. Да и территорией бывшего СССР державные мечты Жириновского не ограничиваются. Он открыто декларирует планы аннексии не только Финляндии, но и Норвегии и сетует, что СССР упустил шанс сделать эту страну еще одной союзной республикой. Что, без сомнения, даёт информацию к размышлению, какие планы стояли за присвоением аэропорту Мурманска имени Николая II, который добавил к своему титулу еще и «наследник норвежский», накачиванием «военных мускулов» на Севере и отработкой в ходе арктических учений наступательных действий.

Но, по вполне понятным причинам, для азербайджанской аудитории особый интерес представляют пассажи Владимира Вольфовича, посвящённые нашей стране. По мнению Жириновского, «Южный Кавказ – это наша зона влияния. И 200 лет они были под нашими знаменами». А сценарий второй карабахской войны излагает весьма своеобразно: дескать, в Москве заявили президенту Азербайджана Ильхама Алиеву,что «будет территория, которую тебе хочется, но ни одного русского солдата никто не имеет права! Даже посмотреть косо! Ты меня понял? И он прекрасно понимает, что он потеряет свой пост, что у него там диктатура, там полно оппозиционных сил». А на вопрос журналиста: «Зачем это нам? Это не наша история. Мы тут причем? Скажите, что мы от этого получим?» — заявляет: «Тишину получим <…>! Мир! И чтобы там все было тихо, спокойно. И чтобы нам азербайджанцы всю икру слали в Москву, черную икру и все их деликатесы. И лишнюю нефть. И персики свои, абрикосы гнали бы армяне сюда».

Прежде всего, любому, кто хоть сколько-нибудь осведомлён об азербайджанских реалиях, известно: Ильхам Алиев — не тот лидер, с которым можно говорить императивами, а тем более с помощью шантажа и угроз. В переводе: даже «державные сказки» должны хоть сколько-нибудь стыковаться с реальностью.

Более того, в своём интервью Жириновский банально проговорился, что за воплями о «диктатуре в Азербайджане» и т.д., как бы ни парадоксально это ни звучало для некоторых, стоят как раз те «державные» круги в Москве, для которых независимость Азербайджана — все равно что нож в сердце. По сути, Жириновский подтверждает, что «борьбой за демократию и права человека» дирижируют те самые силы, которые мечтают, чтобы «азербайджанцы всю икру слали в Москву и лишнюю нефть» — если, конечно, на этот счет еще оставались сомнения после того, как некоторые особо упёртые «политэмигранты» протестовали в Брюсселе против энергетического сотрудничества Европы с Азербайджаном и призывали ЕС покупать именно российский газ, и на этом их мероприятии присутствовали российские дипломаты.

Опять-таки не станем уточнять, о каких «оппозиционных силах» говорил Жириновский и что стоит за его определением, что их в Азербайджане «полно»: число оппозиционных партий, организаций, фондов и т.д, или их совокупный электорат, «мощность» которого мы все имели возможность лицезреть на стадионе «Мехсул». И это еще до войны и победы в Карабахе, которая понятным образом повлияла на авторитет в обществе победоносного Верховного Главнокомандующего Ильхама Алиева. Отметим другое. Эта победа над любимым форпостом российских державников оказалась для персон типа Жириновского нешуточным политическим «наждаком». Вот и пытаются они теперь представить 44-дневную Отечественную войну в виде не то «договорняка», не то «щедрого подарка» со стороны Москвы. Только вот выходит жалко и неубедительно.

Намеренно оставим в стороне, какие планы и в чьих кабинетах обсуждались накануне и в момент начала Второй Карабахской войны, случайно ли, что в российском федеральном эфире на фоне ракетных ударов по Гяндже будущий министр обороны Армении Вагаршак Арутюнян делился планами наносить удары по жилым кварталам азербайджанских городов, чтобы вызвать панику и облегчить их последующий захват, насколько география ракетных ударов по Гяндже, Тертеру и Барде информацией к размышлению, какие территориальные захваты планировались осенью 2020 года в Армении, где тогдашний глава оборонного ведомства обещал «новую войну за новые территории», и решилась ли на это Армения, где даже границы охраняют российские пограничники, на свой страх и риск. Просто для любого думающего эксперта очевидно, что ни разгром Армении, входящей в ОДКБ и ЕАЭС, ни самолёты со «стройматериалами» и «гуманитарной помощью», доставлявшие из России в Армению оружие накануне и во время войны, не могли быть частью «Московского сценария» и тем более «договорняка». Да и вряд ли «договорняк» изучали бы сегодня в ведущих военных академиях мира. Азербайджан одержал в Карабахе «чистую» победу и сдал тяжелейший экзамен на государственную зрелость. А ещё обезопасил свои экспортные трубопроводы и железные дороги, которые уже давно идут в обход России. Такая вот вишенка, ну или икринка, на торте: как бы ни хотелось Владимиру Вольфовичу и ему подобным, чтобы и икра, и нефть, и газ из Азербайджана шли через Москву, эта логистика осталась в прошлом. Так что Жириновскому остаётся только утешаться «абрикосами и персиками» из Армении и не мечтать об азербайджанских деликатесах с политическим гарниром. И еще задуматься, чем его «накормят» в ближайшее время. Потому как если кому-то из русофобов хотелось как можно сильнее скомпрометировать и российскую политику в регионе, и ее миротворческую миссию в Карабахе, вряд ли им это удалось бы лучше, чем Жириновскому. В самом деле, к чести российской «большой дипломатии», там не стали спасать свой форпост и «державный имидж» любой ценой. Москва приняла новую военно-политическую реальность и даже успешно «встроилась» в неё. А Жириновский не просто нагородил с три короба в эфире —он серьезно скомпрометировал и российскую внешнюю политику, и ее миротворческую миссию, и многое другое на весьма чувствительных для Москвы векторах. Так что сегодня внести ясность в опасный бред Жириновского — в первую очередь в интересах самой РФ.

Нурани, обозреватель