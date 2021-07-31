Азербайджанские пожарные плечом к плечу с турецкими пожарными борются с пожарами.

Пожарные из Азербайджана в настоящее время находятся в Мармарисе, пожарные активно участвуют в тушении пожаров в горных районах.

Усиление ветра затрудняет работы по тушению пожара: «Огонь быстро распространяется. Поэтому мэр Мармариса издал приказ об эвакуации населения. В настоящее время на территории работают только пожарные. В результате пожаров экологии Турции был нанесен серьезный ущерб, сгорели лесные массивы, погибли животные.

Среди наших пожарных пострадавших нет, пишет АПА.