Азербайджанские пожарные плечом к плечу с турецкими пожарными борются с пожарами

31 июля, 21:25

Азербайджанские пожарные плечом к плечу с турецкими пожарными борются с пожарами.

Пожарные из Азербайджана в настоящее время находятся в Мармарисе, пожарные активно участвуют в тушении пожаров в горных районах.

Усиление ветра затрудняет работы по тушению пожара: «Огонь быстро распространяется. Поэтому мэр Мармариса издал приказ об эвакуации населения. В настоящее время на территории работают только пожарные. В результате пожаров экологии Турции был нанесен серьезный ущерб, сгорели лесные массивы, погибли животные.

Среди наших пожарных пострадавших нет, пишет АПА.

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Стартовал XII Габалинский музыкальный фестиваль

31 июля, 22:24

Сегодня в 17:00 в Конгресс-Центре Гейдара Алиева в Габале начался XII музыкальный фестиваль, который продлится до 4 августа, посвящен 100-летнему юбилею Бакинской Музыкальной академии имени Узеира Гаджибейли.

Любителям музыки был представлен первый концерт фестиваля с участием студентов Бакинской Музыкальной академии им У.Гаджибейли. На концерте выступили музыканты-лауреаты республиканских и международных конкурсов.