Премьер: Грузия готова оказать Турции любую помощь

31 июля, 20:47

Выражаю искренние соболезнования и сочувствие нашей дружественной Турции из-за гибели людей и нанесенного Турции ущерба в результате пожаров, сообщает 1tv.ge со ссылкой на заявление премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили.

Глава правительства заявил, что Грузия готова оказать Турции любую помощь.

«Мы следим за сообщениями о масштабных лесных пожарах в южных регионах нашего стратегического партнера — Турции. Выражаю искренние соболезнования и сочувствие нашей дружественной Турции из-за гибели людей и нанесенного Турции ущерба в результате пожаров.

Грузия выражает солидарность с турецким правительством и народом в это тяжелое время.

От имени правительства Грузии готов оказать любую помощь соседней Турции», — сказано в заявлении премьер-министра Грузии, которое распространяет Администрация правительства Грузии.

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Стартовал XII Габалинский музыкальный фестиваль

31 июля, 22:24

Сегодня в 17:00 в Конгресс-Центре Гейдара Алиева в Габале начался XII музыкальный фестиваль, который продлится до 4 августа, посвящен 100-летнему юбилею Бакинской Музыкальной академии имени Узеира Гаджибейли.

Любителям музыки был представлен первый концерт фестиваля с участием студентов Бакинской Музыкальной академии им У.Гаджибейли. На концерте выступили музыканты-лауреаты республиканских и международных конкурсов.