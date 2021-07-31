Мехрибан Алиева направила письмо победителям конкурса «Yüksəliş»

Первый вице-президент Азербайджана, президент Фонда Гейдара Алиева Мехрибан Алиева направила поздравительное письмо победителям конкурса «Yüksəliş».
Первый вице-президент Азербайджана, президент Фонда Гейдара Алиева Мехрибан Алиева направила поздравительное письмо победителям конкурса «Yüksəliş».
Сегодня в 17:00 в Конгресс-Центре Гейдара Алиева в Габале начался XII музыкальный фестиваль, который продлится до 4 августа, посвящен 100-летнему юбилею Бакинской Музыкальной академии имени Узеира Гаджибейли.
Любителям музыки был представлен первый концерт фестиваля с участием студентов Бакинской Музыкальной академии им У.Гаджибейли. На концерте выступили музыканты-лауреаты республиканских и международных конкурсов.