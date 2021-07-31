Арзу Нагиев: Эта грубая политическая провокация  Жириновского

Бессменный председатель ЛДПР, нахождение которого в течение 30 лет во главе созданной им политической партии больше напоминает диктатуру, в выступлении на «Радио Комсомольская правда» позволил себе ряд откровенно провокационных выпадов против Азербайджана и его высшего руководства.

Заявления В. Жириновского носят характер грубой политической провокации, в корне противоречат принципам добрососедства и стратегического партнерства между Азербайджанской Республикой и Российской Федерацией, идут вразрез с духом взаимного уважения и дружбы между народами двух стран.

Политическая безграмотность и безответственность российского парламентария, которая неизбежно приведет его к политическому банкротству, уже длительное время превратила Жириновского в рупора тех анти-азербайджанских сил, которые не заинтересованы в урегулировании сложных вопросов в регионе Южного Кавказа, непрямую связанных с укреплением режима международной безопасности и установлением долгожданного мира. В принципе нам очень хорошо известно под чью дудку пляшет Вольфович. В Азербайджане хорошо помнят заявления В. Жириновского, который 14 сентября 2012 года на митинге представителей армянской диаспоры в Москве призвал к совершению террористических актов против азербайджанского народа и сделал ряд других провокационных заявлений.

Безапелляционные выпады Жириновского в адрес целых стран и народов давно снискали ему на международном уровне репутацию не только безответственного политического деятеля, но и неадекватного человека, не задумывающегося о последствиях своего поведения. Всем хорошо известно, что Жириновскому принадлежит абсолютное лидерство по части потасовок в стенах Государственной Думы. Чего стоила его драка на пленарном заседании, когда от таскал депутата Евгению Тишковскую за волосы и чуть не задушил.

Мастер рукопашных баталий на парламентском попроще Жириновский не должен забывать, Азербайджан в полном соответствии с международном правом в течение 44-дневной Отечественной войны восстановил свою территориальную целостность и суверенитет, положив конец незаконной оккупации своих исконных территорий. Все политические силы страны, включая и оппозиционные партии выступили с заявлениями, полностью поддерживающими стратегический курс Президента страны господина Ильхама Алиева. Как и в любой демократической стране у нас есть и оппозиция. Однако не надо забывать, что в вопросах общенационального значения не существует никакой оппозиции. И не надо забывать, что за главой нашего государства стоит весь азербайджанский народ. Так что, Володя, не беспокойся за Азербайджан, у тебя и так хватает проблем, займись собственными делами.

Выходящая за рамки всех этических норм, шовинистическая риторика Вольфовича неоднократно приводила не только к дипломатическим осложнениям, но и к разжиганию межнациональной розни и вражды, росту ультра-националистических настроений внутри самой Российской Федерации.

Конечно, смехотворные утверждения Жириновского можно перефразировав отнести к нему самому: Володя не надо лезть в чужие дела, пугая нас несуществующими угрозами. Как бы тебе самому не пришлось держать ответ перед Президентом США Байденом, уж очень часто ты безапелляционно и неграмотно обращаешься к американской тематике.

Арзу Нагиев, депутат Милли Меджлиса