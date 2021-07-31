Следующая группа азербайджанских пожарных отправляется в Турцию

В соответствии с поручением Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева очередная группа пожарных МЧС Азербайджана в ближайшие часы отправится в братскую Турцию для тушения и предотвращения лесных пожаров, сообщили в МЧС Азербайджана.
В соответствии с поручением Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева очередная группа пожарных МЧС Азербайджана в ближайшие часы отправится в братскую Турцию для тушения и предотвращения лесных пожаров, сообщили в МЧС Азербайджана.
Боевики радикального движения «Талибан» совершили нападение на штаб-квартиру ООН в провинции Герат на западе Афганистана, сообщил телеканал TOLOnews, ссылаясь на представителя министерства обороны страны.
Подробности инцидента не приводятся.