Следующая группа азербайджанских пожарных отправляется в Турцию

В соответствии с поручением Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева очередная группа пожарных МЧС Азербайджана в ближайшие часы отправится в братскую Турцию для тушения и предотвращения лесных пожаров, сообщили в МЧС Азербайджана.