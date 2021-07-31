В Азербайджане к программе самозанятости привлекают бывших «зэков»

В Азербайджане принимаются соответствующие меры для адаптации и трудоустройства лиц, отбывших срок наказания в пенитенциарных учреждениях.

Об этом в ответ на запрос Trend сообщили в субботу в Государственном агентстве занятости.

В соответствии с законодательством о занятости в список лиц, особо нуждающихся в социальной защите и имеющих трудности с трудоустройством, входят граждане с ограниченными возможностями здоровья и дети с ограниченными возможностями здоровья в возрасте до 18 лет, молодые люди в возрасте до 20 лет, одинокие и многодетные родители, воспитывающие несовершеннолетних детей, родители, воспитывающие детей с ограниченными возможностями здоровья в возрасте до 18 лет, лица, которым до пенсионного возраста осталось менее двух лет, лица, освобожденные из мест лишения свободы, вынужденные переселенцы.

Эти граждане трудоустраиваются на основании квоты. В первом полугодии 2021 года было трудоустроено 179 человек из вышеуказанной категории.

При этом создаются условия для участия в программе самозанятости лиц, освобожденных из пенитенциарных учреждений. В прошлом году группа граждан из этой категории, обратившихся по вопросу самозанятости, была привлечена к соответствующей программе и создала небольшие семейные фермерские хозяйства за счет предоставленных средств.

В 2020 году к программе были привлечены 124 человека. Эти граждане также привлекаются органами занятости к оплачиваемым общественным работам или к курсам профессионального обучения.

В соответствии с законодательством, министерство труда и социальной защиты населения предоставляет освобожденным из пенитенциарных учреждений и нуждающимся в медицинской и социальной помощи лицам единовременное пособие в четырехкратном размере минимальной ежемесячной зарплаты.