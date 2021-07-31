Погиб военнослужащий азербайджанской армии

Военнослужащий азербайджанской армии солдат Асланов Шамиль Маис оглу, по предварительным данным, погиб в результате нарушения правил обращения с оружием.
Об этом сообщает Министерство обороны.
Военнослужащий азербайджанской армии солдат Асланов Шамиль Маис оглу, по предварительным данным, погиб в результате нарушения правил обращения с оружием.
Об этом сообщает Министерство обороны.
31 июля в Баку прошли масштабные мероприятия по дезинфекции.
Как сообщили в пресс-службе Исполнительной власти (ИВ) столицы, с утра работы по дезинфекции охватили 546 улиц.
В то же время были вымыты проспекты и улицы, тротуары, бордюры, фонарные столбы, витрины и рекламные щиты.
Также в ответ на обращение ИВ представители частного сектора вымыли витрины своих магазинов, заведений общепита и других объектов.