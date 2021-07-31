В Генпрокуратуру переданы материалы в связи с экологическим ущербом Зангиланскому и Джебраильскому районам

31 июля, 13:01

Для дачи правовой оценки в Генеральную прокуратуру Азербайджана переданы материалы расследования по ущербу, нанесенному окружающей среде и природным ресурсам Зангиланского и Джебраильского районов, готовится справка по Физулинскому району.

Об этом было сказано на заседании Рабочей группы по экологическим вопросам Межведомственного центра при Координационном штабе, созданном с целью решения в централизованном порядке вопросов на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана, передает «Тренд».

Также было подчеркнуто, что для подготовки генпланов городов и населенных пунктов на освобожденных территориях Азербайджана в городах Шуша, Агдам, Физули, Джебраил, Зангилан, Кельбаджар, Губадлы, селах этих районов и поселке Гадрут с помощью дронов были сделаны аэрофотоснимки территории площадью более 187 квадратных километров, подготовлены ортофотопланы и цифровые топографические карты в масштабе 1:1000 и 1:2000, которые переданы в Государственный комитет по градостроительству и архитектуре.

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Россия направит в Турцию авиагруппировку для борьбы с пожарами

31 июля, 15:10

В Турцию для борьбы с пожарами по запросу Анкары направят сводную авиагруппировку Минобороны и МЧС России в количестве 11 единиц техники, сообщает МЧС РФ.

«В РФ обратились власти Турецкой Республики с просьбой оказать помощь в тушении разбушевавшихся лесных пожаров вблизи населенных пунктов и туристических зон, где сейчас отдыхает большое количество граждан РФ. Принято положительное решение. В Турцию будет направлена сводная авиагруппировка Минобороны России и МЧС России в количестве 11 единиц техники», — говорится в сообщении.

Ранее администрация турецкого президента сообщила, что из России в Турцию направлены пять самолетов Ил-76 и три вертолета Ми-8. Посольство России в Анкаре сообщало, что три российских противопожарных самолета Бе-200 принимают участие в тушении лесных пожаров на юге Турции.