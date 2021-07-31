Собраны подписи для созыва внеочередной сессии Милли Меджлиса из-за депутата

Завершился процесс сбора подписей для созыва внеочередной сессии Милли Меджлиса.

Согласно внутреннему уставу Милли Меджлиса, председатель парламента созывает внеочередную сессию Милли Меджлиса по требованию 42 депутатов ММ, передает АПА.

Таким образом, по мере сбора соответствующего количества подписей будет созвана внеочередная сессия Милли Меджлиса.

Первое заседание внеочередной сессии Милли Меджлиса запланировано на 3 августа. Ранее члены комиссии Дисциплинарной комиссии были проинформированы о проведении заседания 2 августа.

Отметим, Министерство внутренних дел распространило информацию в связи с расследованием по факту избиения депутатом Милли Меджлиса Эльданизом Салимовым сотрудника полиции. сообщается, что инцидент произошел 29 июля после 00:00 на территории поселка Набрань Хачмазского района в объекте общественного питания, принадлежащем родственнику депутата Милли Межлиса Эльданиза Салимова.

По собранному материалу возбуждено уголовное дело по статье 309.2 (превышение должностных полномочий) Уголовного кодекса Азербайджанской Республики, проведение расследования поручено следственному управлению Генеральной прокуратуры. В настоящее время по делу проводятся интенсивные следственные действия.

Согласно части II статьи 90 Конституции Азербайджанской Республики, неприкосновенность депутата Милли Меджлиса может быть прекращена исключительно решением Милли Меджлиса Азербайджанской Республики на основании представления Генерального прокурора Азербайджанской Республики. Милли Меджлис рассматривает представление в течение 7 дней со дня его внесения в Милли Меджлис. Решение Милли Меджлиса о прекращении депутатской неприкосновенности принимается большинством в 63 голоса.

Согласно статье 89 Конституции, депутат Милли Меджлиса лишается мандата в случае совершения преступления и при наличии вступившего в законную силу приговора суда.