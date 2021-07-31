За сутки 2461 человек не был допущен на свадьбы из-за отсутствия COVID-паспорта

30 июля сотрудники Министерства внутренних дел, Агентства продовольственной безопасности и Государственной налоговой службы при Министерстве экономики провели мониторинг 289 свадебных торжеств в Баку и на территории республики.

Как сообщили в пресс-службе МВД, в результате мониторингов за нарушение правил особого карантинного режима при проведении свадебных торжеств 84 человека были оштрафованы в административном порядке по статье 211 (нарушение противоэпидемического режима, санитарно-гигиенического и карантинного режимов) Кодекса об административных проступках, 1 человек арестован по той же статье.

2461 человек не был допущен на торжества из-за отсутствия паспорта COVID-19.