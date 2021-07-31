В Азербайджане подорожал бензин марки АИ-95

Сегодня с 08:00 в Азербайджане цены на бензин марки AI-95 повысились на с 1,40 манат до 1,45 манат из-за повышения импортных цен. Об этом сказал Trend глава пресс-службы SOCAR PETROLEUM Узеир Хабиббейли.

«Мы импортируем бензин марки AI-95 в основном из Румынии. Цены на данную марку бензина подорожали из-за повышения импортных цен», — сказал он.

Кроме того, по его словам, уже 20 дней в Азербайджане не продается бензин марки AI-98.

«Мы импортируем бензин марки AI-98 также из Румынии. У нас возникли проблемы с транспортировкой этой марки бензина. Мы уже заказали бензин марки AI-98 из Грузии и ожидается, что данная марка бензина будет доступна с 4-5 августа. Кроме того, мы также увеличим количество резервуаров для хранения бензина, чтобы в дальнейшем предотвратить такие случаи», — сказал он.