В Сумгайыте за несоблюдение карантина владелец дома торжеств оштрафован на 4000 манатов

31 июля, 10:40

Сотрудники Сумгайытского городского управления полиции продолжают проверки с целью соблюдения правил карантина на свадебных церемониях.

В ходе проверок было выявлено, что на свадьбе в доме торжеств «Эльоглу» не соблюдались правила карантинного режима, мероприятие на было зарегистрировано на портале icaze.e-gov.az.

В связи с выявленными нарушениями владелец объекта привлечен к административной ответственности. Согласно статье 211.1 Кодекса об административных проступках он был оштрафован на 4000 манатов.

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Эрдоган объявил пострадавшие от лесных пожаров регионы Турции зоной бедствия

31 июля, 12:05

Президент Турции Тайип Эрдоган объявил в субботу зоной бедствия регионы республики, пострадавшие от лесных пожаров.

«Мы объявили наши регионы, пострадавшие от лесных пожаров, зонами бедствия. Мы продолжим предпринимать все необходимые шаги, чтобы залечить раны нашей нации и возместить ущерб», — написал он в своем Telegram-канале.