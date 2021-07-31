В Сумгайыте за несоблюдение карантина владелец дома торжеств оштрафован на 4000 манатов

Сотрудники Сумгайытского городского управления полиции продолжают проверки с целью соблюдения правил карантина на свадебных церемониях.

В ходе проверок было выявлено, что на свадьбе в доме торжеств «Эльоглу» не соблюдались правила карантинного режима, мероприятие на было зарегистрировано на портале icaze.e-gov.az.

В связи с выявленными нарушениями владелец объекта привлечен к административной ответственности. Согласно статье 211.1 Кодекса об административных проступках он был оштрафован на 4000 манатов.