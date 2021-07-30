Байрамов встретился с главами зарубежных дипмиссий

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов 30 июля встретился с руководителями дипломатических представительств страны за рубежом, включая новоназначенных послов. На встрече также присутствовал руководящий состав министерства.

Как говорится в сообщении пресс-службы МИД, министр Джейхун Байрамов, отметив, что это самый важный период в истории независимости страны, выразил признательность Президенту Азербайджана, Верховному главнокомандующему Ильхаму Алиеву за славную Победу в Отечественной войне, с гордостью упомянул нашу доблестную армию и подчеркнул, что азербайджанский народ преклоняется перед светлой памятью шехидов, погибших за целостность нашей Родины.

Министр поздравил новоназначенных послов.

Джейхун Байрамов рассказал о предстоящих задачах на фоне вызовов современности в текущем постконфликтном этапе в рамках внешнеполитического курса, определенного главой государства, исходя из национальных интересов нашей страны, включая укрепление завоеванной победы. Министр отметил основные направления деятельности дипломатических представительств Азербайджана в нынешней динамично меняющейся ситуации. В то же время Джейхун Байрамов проинформировал глав дипломатических представительств о проделанной работе по повышению эффективности деятельности в различных сферах, дал им советы и поручения по этому поводу.