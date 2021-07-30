Представители госструктур обсудили в Гадруте развитие освобожденных от оккупации территорий

30 июля, 20:56
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В Гадруте состоялось совместное заседание рабочих групп по Транспорту, связи и высоким технологиям, Вопросам градостроительства и Вопросам науки, образования и культуры Межведомственного центра, действующего при Координационном штабе, созданном с целью централизованного решения вопросов на освобожденных от оккупации территориях Азербайджанской Республики.

В заседании приняли участие представители министерств, агентств и других соответствующих государственных структур, входящих в рабочие группы.

На совещании также обсуждались вопросы очистки освобожденных от оккупации территорий от мин, состояние реализации проектов градостроительства, транспортной и телекоммуникационной инфраструктуры, сохранения культурного наследия и историко-культурных памятников, восстановления памятников истории и культуры в городах Агдам и Шуша.

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В Париже ограбили ювелирный магазин

30 июля, 23:06
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Драгоценности на сумму более €2 млн стали добычей вооруженных грабителей, совершивших налет на ювелирный магазин в центре Париже. Об этом в пятницу сообщил ТАСС со ссылкой на BFM.

По его данным, налет на ювелирный магазин Dinh Van совершили двое мужчин 30-летнего возраста. Они угрожали персоналу оружием. Совершив ограбление, злоумышленники скрылись с места преступления со своей добычей. При ограблении никто не пострадал.