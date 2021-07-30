Представители госструктур обсудили в Гадруте развитие освобожденных от оккупации территорий

В Гадруте состоялось совместное заседание рабочих групп по Транспорту, связи и высоким технологиям, Вопросам градостроительства и Вопросам науки, образования и культуры Межведомственного центра, действующего при Координационном штабе, созданном с целью централизованного решения вопросов на освобожденных от оккупации территориях Азербайджанской Республики.

В заседании приняли участие представители министерств, агентств и других соответствующих государственных структур, входящих в рабочие группы.

На совещании также обсуждались вопросы очистки освобожденных от оккупации территорий от мин, состояние реализации проектов градостроительства, транспортной и телекоммуникационной инфраструктуры, сохранения культурного наследия и историко-культурных памятников, восстановления памятников истории и культуры в городах Агдам и Шуша.