«КАМАЗ» хочет построить в Карабахе сервисный центр

ПАО «КАМАЗ» планирует строительство сервисного центра в Карабахском регионе Азербайджана.

«Существующей сервисной сети в Азербайджане недостаточно. В КАМАЗ считают, что необходимо строительство сервисного центра в Азербайджане под автомобили К5. Уже имеются договоренности с Гянджинским автомобильным заводом о строительстве такого объекта в Карабахе», — приводит «Интерфакс» слова информированного источника.

По его словам, соответствующий проект будет разработан и утвержден в ближайшее время, после этого начнется строительство современного сервисного центра.

В КАМАЗ намерены выйти с автомобилями поколения К5 на рынок Азербайджана и предложить его потребителям для достижения масштабных целей по развитию экономики и промышленности, повышению эффективности бизнеса азербайджанских компаний.

«Азербайджан сегодня является одним из важных для «КАМАЗа» экспортных рынков. Лидер российского грузового машиностроения готов многократно увеличить поставки и оказать содействие в достижении глобальных целей по развитию бизнеса, промышленности и экономики в Азербайджане», — подчеркнул источник.