Гафарова: Азербайджан, как и всегда, рядом с братской Турцией

30 июля, 20:12
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Спикер Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана Сахиба Гафарова в пятницу направила председателю Великого национального собрания Турции Мустафе Шентопу письмо с соболезнованиями в связи с жертвами среди населения в результате вспыхнувших в различных регионах Турции лесных пожаров.

Как говорится в сообщении Милли Меджлиса, Сахиба Гафарова от своего и от имени Милли Меджлиса Азербайджана пожелала упокоения душам погибших и исцеления раненым.

«Азербайджан, как и всегда, рядом с братской Турцией. Наши молитвы с вами», – говорится в письме.

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В Париже ограбили ювелирный магазин

30 июля, 23:06
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Драгоценности на сумму более €2 млн стали добычей вооруженных грабителей, совершивших налет на ювелирный магазин в центре Париже. Об этом в пятницу сообщил ТАСС со ссылкой на BFM.

По его данным, налет на ювелирный магазин Dinh Van совершили двое мужчин 30-летнего возраста. Они угрожали персоналу оружием. Совершив ограбление, злоумышленники скрылись с места преступления со своей добычей. При ограблении никто не пострадал.