Гафарова: Азербайджан, как и всегда, рядом с братской Турцией

Спикер Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана Сахиба Гафарова в пятницу направила председателю Великого национального собрания Турции Мустафе Шентопу письмо с соболезнованиями в связи с жертвами среди населения в результате вспыхнувших в различных регионах Турции лесных пожаров.

Как говорится в сообщении Милли Меджлиса, Сахиба Гафарова от своего и от имени Милли Меджлиса Азербайджана пожелала упокоения душам погибших и исцеления раненым.

«Азербайджан, как и всегда, рядом с братской Турцией. Наши молитвы с вами», – говорится в письме.