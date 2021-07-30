Запланирована внеочередная сессия парламента Азербайджана

В Физулинском районе Азербайджана 30 июля армянами обнаружено и эвакуировано тело одного армянского военнослужащего.

Его личность будет подтверждена после судебно-медицинской экспертизы, отмечает армянский интернет-портал news.am.

C момента прекращения огня с вернувшихся под юрисдикцию Азербайджана территорий было эвакуировано 1620 тел армянских военных.