Запланирована внеочередная сессия парламента Азербайджана

Будет созвана внеочередная сессия Милли Меджлиса.
В связи с этим начался сбор подписей, уточняет АПА.
Первое заседание внеочередной сессии запланировано на 3 августа.
Будет созвана внеочередная сессия Милли Меджлиса.
В связи с этим начался сбор подписей, уточняет АПА.
Первое заседание внеочередной сессии запланировано на 3 августа.
В Физулинском районе Азербайджана 30 июля армянами обнаружено и эвакуировано тело одного армянского военнослужащего.
Его личность будет подтверждена после судебно-медицинской экспертизы, отмечает армянский интернет-портал news.am.
C момента прекращения огня с вернувшихся под юрисдикцию Азербайджана территорий было эвакуировано 1620 тел армянских военных.