По факту избиения депутатом сотрудника полиции возбуждено уголовное дело

Поступивший в Министерство внутренних дел материал в связи с применением насилия депутатом Милли Меджлиса Эльданизом Салимовым в отношении сотрудника полиции при исполнении им служебных обязанностей 29 июля около 01:00 в ресторане «Старый Двор» в городе Хачмаз был расследован в Генеральной прокуратуре.

Как сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры, по собранным материалам возбуждено уголовное дело по статье 309.2 (превышение должностных полномочий) Уголовного кодекса Азербайджанской Республики, проведение расследования поручено следственному управлению Генеральной прокуратуры.

В настоящее время проводятся интенсивные следственные действия.

Просьба к СМИ не распространять неуточненную информацию. О ходе расследования общественности будет сообщено дополнительно.