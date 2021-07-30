По факту избиения депутатом сотрудника полиции возбуждено уголовное дело

30 июля, 17:49
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Поступивший в Министерство внутренних дел материал в связи с применением насилия депутатом Милли Меджлиса Эльданизом Салимовым в отношении сотрудника полиции при исполнении им служебных обязанностей 29 июля около 01:00 в ресторане «Старый Двор» в городе Хачмаз был расследован в Генеральной прокуратуре.

Как сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры, по собранным материалам возбуждено уголовное дело по статье 309.2 (превышение должностных полномочий) Уголовного кодекса Азербайджанской Республики, проведение расследования поручено следственному управлению Генеральной прокуратуры.

В настоящее время проводятся интенсивные следственные действия.

Просьба к СМИ не распространять неуточненную информацию. О ходе расследования общественности будет сообщено дополнительно.

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Армяне нашли в Физулинском районе труп еще одного своего военного

30 июля, 19:58
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В Физулинском районе Азербайджана 30 июля армянами обнаружено и эвакуировано тело одного армянского военнослужащего.

Его личность будет подтверждена после судебно-медицинской экспертизы, отмечает армянский интернет-портал news.am.

C момента прекращения огня с вернувшихся под юрисдикцию Азербайджана территорий было эвакуировано 1620 тел армянских военных.