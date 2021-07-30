В Лянкяране найдено тело водителя такси, пропавшего без вести 5 дней назад

30 июля, 17:09
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В Лянкяранском районе найдено тело пропавшего без вести водителя такси.

Тело жителя Лянкярана Ильхама Джавадова (1963 г.р.) найдено в одном из приусадебных участков на территории села Сутемурдов.

Тело покойного было передано в Лянкяранское районное отделение Объединения судебно-медицинской экспертизы и патологической анатомии, пишет АПА.

Отметим, занимавшийся в Лянкяране частным извозом И.Джавадов 5 дней назад вышел из дома и не вернулся. В связи с этим его родственники обратились в Лянкяранское районное отделение полиции.

Сообщается, что сотрудниками полиции в качестве подозреваемого задержан один человек. По другой информации, автомобиль покойного марки «ВАЗ 2115» был найден на территории столицы.

По факту в Лянкяранской районной прокуратуре проводится расследование.

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Гафарова: Азербайджан, как и всегда, рядом с братской Турцией

30 июля, 20:13
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Спикер Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана Сахиба Гафарова в пятницу направила председателю Великого национального собрания Турции Мустафе Шентопу письмо с соболезнованиями в связи с жертвами среди населения в результате вспыхнувших в различных регионах Турции лесных пожаров.

Как говорится в сообщении Милли Меджлиса, Сахиба Гафарова от своего и от имени Милли Меджлиса Азербайджана пожелала упокоения душам погибших и исцеления раненым.

«Азербайджан, как и всегда, рядом с братской Турцией. Наши молитвы с вами», – говорится в письме.