В Лянкяране найдено тело водителя такси, пропавшего без вести 5 дней назад

В Лянкяранском районе найдено тело пропавшего без вести водителя такси.

Тело жителя Лянкярана Ильхама Джавадова (1963 г.р.) найдено в одном из приусадебных участков на территории села Сутемурдов.

Тело покойного было передано в Лянкяранское районное отделение Объединения судебно-медицинской экспертизы и патологической анатомии, пишет АПА.

Отметим, занимавшийся в Лянкяране частным извозом И.Джавадов 5 дней назад вышел из дома и не вернулся. В связи с этим его родственники обратились в Лянкяранское районное отделение полиции.

Сообщается, что сотрудниками полиции в качестве подозреваемого задержан один человек. По другой информации, автомобиль покойного марки «ВАЗ 2115» был найден на территории столицы.

По факту в Лянкяранской районной прокуратуре проводится расследование.