В Азербайджане еще 668 человек заразились коронавирусом





«К 2040 году численность населения Шуши планируется довести до 25 тысяч человек».

Об этом говорится в презентации проектов территориального планирования города, сообщает Report.

Отмечается, что в Шуше планируется создание 750 000 квадратных метров жилищного фонда. Дошкольные образовательные учреждения будут рассчитаны на 2 250 человек, общеобразовательные и средние учебные заведения — на 4 500 человек, поликлиника — на 750 человек, больница — на 86 человек.