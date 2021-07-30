Генеральная прокуратура обратилась к гражданам

30 июля, 15:17
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Генеральная прокуратура обратилась к гражданам.

Как сообщили АПА в пресс-службе Генеральной прокуратуры, в обращении говорится:

В целях предотвращения распространения пандемии” COVID-19 » и ее возможных последствий в стране осуществляются многоплановые мероприятия.

К сожалению, нередко происходят случаи использования возникшей ситуацией в собственных личных интересах.
Органами прокуратуры осуществляются целенаправленные меры по выявлению и привлечению к ответственности лиц, нарушающих права граждан.

Генеральная прокуратура Азербайджанской Республики обращается к гражданам с просьбой сообщать в колл-центр 961, «горячую линию» 161 Главного управления по борьбе с коррупцией при Генпрокуроре, а также на страницы Генпрокуратуры в социальных сетях по фактам выдачи гражданам поддельных документов, связанных с вакцинацией против коронавируса, а также результатов теста на COVID-19.

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Проект: К 2040 году численность населения Шуши планируется довести до 25 тысяч человек

30 июля, 16:26
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«К 2040 году численность населения Шуши планируется довести до 25 тысяч человек».

Об этом говорится в презентации проектов территориального планирования города, сообщает Report.

Отмечается, что в Шуше планируется создание 750 000 квадратных метров жилищного фонда. Дошкольные образовательные учреждения будут рассчитаны на 2 250 человек, общеобразовательные и средние учебные заведения — на 4 500 человек, поликлиника — на 750 человек, больница — на 86 человек.