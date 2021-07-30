Генерал Ровшан Акперов отказался давать показания в суде

Сегодня в Бакинском военном суде продолжилось судебное заседание по уголовному делу бывшего командира соединения, генерал-лейтенанта Ровшана Акперова.

На процессе под председательством судьи Габиба Гасанова было объявлено о начале судебного расследования, передает Report.

Затем прокурор огласил обвинительный акт.

Согласно обвинению, Р.Акперов, направленный Министерством обороны Азербайджана в 95-дневную служебную командировку в Украину в 2001 году, ночью 31 мая в кафе «Сикора» в Киеве убил своего знакомого Эльчина Алиева, а также ударил Мазахира Шихалиева.

Комментируя выдвинутые против него обвинения Р.Акперов заявил, что не признает себя виновным и данное убийство не имеет к нему никакого отношения.

Суд предоставил слово обвиняемому, однако Р.Акперов отказался от дачи показаний на нынешнем этапе.

На процессе выступил законный представитель убитого Э.Алиева, его отец Фадаи Алиев. Мужчина отметил, что весть о смерти сына получил в ночь убийства: «Тело Эльчина привезли его друзья — Назим Ибрагимов и Самед Новрузов. Брат Самеда сказал, что Эльчина убил генерал».

Очередное заседание суда назначено на 25 августа.