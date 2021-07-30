Минтруда предупреждает граждан о «посредниках» в назначении соцпомощи

30 июля, 13:54
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Некоторые лица в Азербайджане обманывают граждан, убеждая их в том, что могут какими-то путями способствовать назначению им социального пособия. Призываем граждан не доверять таким «посредникам».

Об этом сказал заместитель председателя Государственного фонда социальной защиты при министерстве труда и соцзащиты населения Азербайджана Метин Аскер, передает Trend.

По его словам, для приема обращений в связи с адресной государственной помощью функционирует электронная платформа. Это сделано, чтобы минимизировать контакты между гражданами и чиновниками.

«Электронная платформа создана для того, чтобы гражданин не контактировал с чиновниками и в целом — с третьими лицами. Каждый должен подавать обращения на основании законных требований. Это сам по себе не сложный процесс. Гражданин может подать заявление с указанием информации о своей работе и доходах членов семьи. Эти данные проверяются в течение 15 дней. Если семья действительно нуждается в адресной государственной соцпомощи, начинается работа по ее назначению. Граждане не должны доверять третьим лицам, потому что они игнорируют требования закона, прибегают к подделке документов. Но потом все это обнаруживается в результате проверок, проводимых сотрудниками министерства труда и социальной защиты населения. И если соцпомощь уже выплачивается, то этот процесс останавливается. В таком случае гражданин также теряет уплаченные третьему лицу деньги», — сказал Аскер.

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Проект: К 2040 году численность населения Шуши планируется довести до 25 тысяч человек

30 июля, 16:26
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«К 2040 году численность населения Шуши планируется довести до 25 тысяч человек».

Об этом говорится в презентации проектов территориального планирования города, сообщает Report.

Отмечается, что в Шуше планируется создание 750 000 квадратных метров жилищного фонда. Дошкольные образовательные учреждения будут рассчитаны на 2 250 человек, общеобразовательные и средние учебные заведения — на 4 500 человек, поликлиника — на 750 человек, больница — на 86 человек.