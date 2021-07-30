В Баку сохранится стабильная теплая погода

В субботу, 31 июля, в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, преимущественно без осадков.

Как сообщили в Национальной службе гидрометеорологии, ночью и утром в некоторых местах вероятны кратковременные дожди, будет дуть юго-восточный ветер.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью составит 22-25, днем — 28-33, в Баку ночью — 23-25, днем — 31-35 градусов тепла.

Атмосферное давление составит 757 мм ртутного столба, относительная влажность ночью — 60-65%, днем — 40-45%.

На пляжах Абшерона будет дуть юго-восточный ветер. Температура морской воды в Сумгайыте, Новханы, Пиршаги, Нардаране, Бильгя, Загульбе составит 23-24 градуса, в Тюркяне, Говсане, Сахиле, Шихово — 24-25 градусов тепла.

Согласно медико-метеорологическому прогнозу, на Абшеронском полуострове ожидается слабое колебание метеорологических факторов, что в основном благоприятно для метеочувствительных людей.

В районах Азербайджана преимущественно без осадков, однако вечером в некоторых местах ожидаются грозы, переменные дожди, местами вероятен туман. Будет преобладать восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 20-24, днем — 31-36, в горах ночью — 7-12, днем — 13-18 градусов тепла.

1 августа на территории страны ожидается кратковременное ухудшение погодных условий, в некоторых местах вероятны грозы, дожди, местами проливные, вероятен град. Предполагается, что в реках повысится уровень воды, в некоторых горных реках возможны кратковременные сели и наводнения.