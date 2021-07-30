В Баку задержан наркоторговец, купивший у иностранца 7 кг героина

30 июля, 14:38
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В Баку задержан наркоторговец, купивший у иностранца 7 кг героина.

Как сообщили в МВД, сотрудники Наримановского районного управления полиции задержали занимавшуюся незаконным оборотом наркотиков Элазу Мустафаеву.

У нее было обнаружено около 2 граммов метамфетамина. Было установлено, что Элаза Мустафаева купила наркотик у человека по имени Вугар.

В ходе операции был задержан и передан следствию житель Гаджигабульского района Вугар Магеррамов, занимавшийся продажей наркотиков. При обыске у него было обнаружено около 16 граммов героина и метамфетамин.

Вугар Магеррамов сказал, что один из иностранных граждан, с которым он был знаком в социальных сетях, отправил ему крупную партию наркотиков и психотропных веществ с целью продажи контрабандным путем. Сотрудники Наримановского районного управления полиции обнаружили и изъяли 3 килограмма 944 грамма героина и 3 килограмма 503 грамма метамфетамина.

По факту возбуждено уголовное дело.

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Проект: К 2040 году численность населения Шуши планируется довести до 25 тысяч человек

30 июля, 16:26
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«К 2040 году численность населения Шуши планируется довести до 25 тысяч человек».

Об этом говорится в презентации проектов территориального планирования города, сообщает Report.

Отмечается, что в Шуше планируется создание 750 000 квадратных метров жилищного фонда. Дошкольные образовательные учреждения будут рассчитаны на 2 250 человек, общеобразовательные и средние учебные заведения — на 4 500 человек, поликлиника — на 750 человек, больница — на 86 человек.