В Баку задержан наркоторговец, купивший у иностранца 7 кг героина.

Как сообщили в МВД, сотрудники Наримановского районного управления полиции задержали занимавшуюся незаконным оборотом наркотиков Элазу Мустафаеву.

У нее было обнаружено около 2 граммов метамфетамина. Было установлено, что Элаза Мустафаева купила наркотик у человека по имени Вугар.

В ходе операции был задержан и передан следствию житель Гаджигабульского района Вугар Магеррамов, занимавшийся продажей наркотиков. При обыске у него было обнаружено около 16 граммов героина и метамфетамин.

Вугар Магеррамов сказал, что один из иностранных граждан, с которым он был знаком в социальных сетях, отправил ему крупную партию наркотиков и психотропных веществ с целью продажи контрабандным путем. Сотрудники Наримановского районного управления полиции обнаружили и изъяли 3 килограмма 944 грамма героина и 3 килограмма 503 грамма метамфетамина.

По факту возбуждено уголовное дело.