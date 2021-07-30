В МИД России обеспокоены вооруженными инцидентами на армяно-азербайджанской границе

30 июля, 13:30
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Москва серьезно обеспокоена недавними инцидентами на границе Азербайджана и Армении. Об этом говорится в распространенном в пятницу комментарии заместителя директора Департамента информации и печати МИД РФ Александра Бикантова, передает ТАСС.

«Серьезно обеспокоены недавними вооруженными инцидентами на отдельных участках азербайджано-армянской границы, приведшими к человеческим жертвам. Выражаем соболезнования семьям погибших, желаем выздоровления пострадавшим и раненым», — говорится в сообщении.

Москва также призывает Азербайджан и Армению воздержаться от любых действий, чреватых дальнейшей деградацией обстановки на границе, отмечается в сообщении.

По его словам, ситуация на азербайджано-армянской границе продолжает оставаться напряженной. «Призываем стороны воздержаться от любых действий, чреватых дальнейшей деградацией обстановки, решать все возникающие вопросы политико-дипломатическим путем», — подчеркнули в МИД.

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Проект: К 2040 году численность населения Шуши планируется довести до 25 тысяч человек

30 июля, 16:26
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«К 2040 году численность населения Шуши планируется довести до 25 тысяч человек».

Об этом говорится в презентации проектов территориального планирования города, сообщает Report.

Отмечается, что в Шуше планируется создание 750 000 квадратных метров жилищного фонда. Дошкольные образовательные учреждения будут рассчитаны на 2 250 человек, общеобразовательные и средние учебные заведения — на 4 500 человек, поликлиника — на 750 человек, больница — на 86 человек.