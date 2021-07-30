Хикмет Гаджиев: В Турцию из Азербайджана будут направлены группы помощи

В соответствии с поручением президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева, для тушения лесных пожаров и недопущения их масштабного распространения в Турцию из Азербайджана будут направлены группы помощи, сообщил помощник президента Хикмет Гаджиев.
«В связи с этим глава государства дал премьер-министру и Министерству по чрезвычайным ситуациям необходимые поручения и указания. Соответствующие государственные структуры связались с турецкой стороной, и в кратчайшие сроки группы помощи отправятся в братскую страну», — цитирует Гаджиева АПА.