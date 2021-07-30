Хикмет Гаджиев: В Турцию из Азербайджана будут направлены группы помощи

30 июля, 11:29
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В соответствии с поручением президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева, для тушения лесных пожаров и недопущения их масштабного распространения в Турцию из Азербайджана будут направлены группы помощи, сообщил помощник президента Хикмет Гаджиев.

«В связи с этим глава государства дал премьер-министру и Министерству по чрезвычайным ситуациям необходимые поручения и указания. Соответствующие государственные структуры связались с турецкой стороной, и в кратчайшие сроки группы помощи отправятся в братскую страну», — цитирует Гаджиева АПА.

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Закир Гасанов посетил один из общевойсковых полигонов Вооруженных сил

30 июля, 12:15
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Министр обороны генерал-полковник Закир Гасанов и руководящий состав министерства прибыли на один из общевойсковых полигонов, чтобы ознакомиться с ходом проведения курсов повышения квалификации и усовершенствования офицерского состава.

Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

Министру обороны было доложено, что в рамках учебного процесса особое внимание уделяется занятиям по применению техники последнего поколения. Было сообщено, что на курсах военнослужащие изучают тактико-технические характеристики и порядок использования современных боевых средств, состоящих на вооружении войск.

Наряду с этим, военнослужащие изучают и другие современные образцы вооружения и военной техники, совершенствуют свои навыки в тактике и других предметах боевой подготовки. Отмечалось, что молодые офицеры, обучающиеся на курсах – это военнослужащие, прошедшие Отечественную войну и имеющие боевой опыт.

В заключение З.Гасанов понаблюдал за выполнением военнослужащими учебных задач и стрельб на танках и боевых машинах пехоты.