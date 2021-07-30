Задержаны должностные лица, продававшие поддельные тесты на COVID-19 для перелетов

В связи с незаконными действиями должностных лиц ООО «ƏSR» и «ARKAN TOUR» в Главном управлении по борьбе с коррупцией при Генеральном прокуроре возбуждено уголовное дело по соответствующим статьям Уголовного кодекса.

Об этом сообщает пресс-служба Генпрокуратуры.

В результате предварительного следствия были установлены обоснованные подозрения в том, что директор ООО «ƏSR» Аскер Байрамов в сговоре с директором ООО «ARKAN TOUR» Тунзалей Алиевой и другими лицами, личности которых устанавливаются, по просьбе своего знакомого Сеймура Мурсалова с целью организации вылета 101 человека из Гянджинского международного аэропорта в российский город Санкт- Петербург, подготовил для этих лиц поддельные документы по результатам теста на COVID-19, якобы выданные медучреждениями, и в обмен на эти документы получил о них в общей сложности 12 120 манатов, тем самым злоупотребил должностными полномочиями и причинил существенный вред охраняемым законом интересам государства.

А.Байрамов и Т.Алиева обвиняются по статьям УК 308.2 ( Злоупотребление должностными полномочиями, повлекшие тяжкие последствия,), 320.1 (Подделка, незаконное изготовление или сбыт официальных документов), 320.2 ( Использование заведомо поддельных документов), в отношении Байрамова решением суда избрана мера пресечения в виде ареста, Т.Алиева взята под полицейский надзор.

Следствие продолжается.

Генеральная прокуратура Азербайджанской Республики обращается к гражданам с просьбой сообщать в колл-центр 961, «горячую линию» 161 Главного управления по борьбе с коррупцией при Генпрокуроре, а также на страницы Генпрокуратуры в социальных сетях по фактам выдачи гражданам поддельных документов, связанных с вакцинацией против коронавируса, а также результатов теста на COVID-19.