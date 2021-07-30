В связи с проведением свадеб в Азербайджане арестован 1 человек, оштрафованы 90 человек

29 июля представители МВД, Агентства продовольственной безопасности и Государственной налоговой службы при Министерстве экономики Азербайджана провели мониторинг 276 свадебных торжеств в Баку и на территории республики, сообщили в пресс-службе МВД.

Мониторинг охватил свадьбы в 217 домах торжеств и на 59 частных приусадебных участках.

За нарушение правил особого карантинного режима при проведении свадебных торжеств 90 человек были оштрафованы по статье 211 (нарушение противоэпидемического режима, санитарно-гигиенического и карантинного режимов) Кодекса об административных правонарушениях, 1 человек был арестован в административном порядке по статье 211 (нарушение противоэпидемического режима, санитарно-гигиенического и карантинного режимов) Кодекса об административных правонарушениях, 219 человек не были допущены на торжество ввиду отсутствия паспортов COVID-19.