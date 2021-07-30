В связи с проведением свадеб в Азербайджане арестован 1 человек, оштрафованы 90 человек

30 июля, 11:15
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29 июля представители МВД, Агентства продовольственной безопасности и Государственной налоговой службы при Министерстве экономики Азербайджана провели мониторинг 276 свадебных торжеств в Баку и на территории республики, сообщили в пресс-службе МВД.

Мониторинг охватил свадьбы в 217 домах торжеств и на 59 частных приусадебных участках.

За нарушение правил особого карантинного режима при проведении свадебных торжеств 90 человек были оштрафованы по статье 211 (нарушение противоэпидемического режима, санитарно-гигиенического и карантинного режимов) Кодекса об административных правонарушениях, 1 человек был арестован в административном порядке по статье 211 (нарушение противоэпидемического режима, санитарно-гигиенического и карантинного режимов) Кодекса об административных правонарушениях, 219 человек не были допущены на торжество ввиду отсутствия паспортов COVID-19.

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Закир Гасанов посетил один из общевойсковых полигонов Вооруженных сил

30 июля, 12:15
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Министр обороны генерал-полковник Закир Гасанов и руководящий состав министерства прибыли на один из общевойсковых полигонов, чтобы ознакомиться с ходом проведения курсов повышения квалификации и усовершенствования офицерского состава.

Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

Министру обороны было доложено, что в рамках учебного процесса особое внимание уделяется занятиям по применению техники последнего поколения. Было сообщено, что на курсах военнослужащие изучают тактико-технические характеристики и порядок использования современных боевых средств, состоящих на вооружении войск.

Наряду с этим, военнослужащие изучают и другие современные образцы вооружения и военной техники, совершенствуют свои навыки в тактике и других предметах боевой подготовки. Отмечалось, что молодые офицеры, обучающиеся на курсах – это военнослужащие, прошедшие Отечественную войну и имеющие боевой опыт.

В заключение З.Гасанов понаблюдал за выполнением военнослужащими учебных задач и стрельб на танках и боевых машинах пехоты.